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KARDEMİR işçisine "kademe" müjdesi

29.06.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: - "Kademe ilerlemesi, temmuz ayının ilk haftasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacaktır"

KARDEMİR işçisine "kademe" müjdesi

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışanların kademe ilerlemesi sorununun çözüldüğü bildirdi.

Değirmenci, yazılı açıklamasında, kademe ilerleme sorununun çözülmesi için KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, kademe ilerlemesi sorununun çözüldüğünü vurgulayan Değirmenci, şunları kaydetti:

"01 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmemizin geçici maddesindeki 'aday işçilerin geçici kademelerine yerleştirilmesi' başlıklı maddesinin yürürlüğüne ilişkin, Sayın Alparslan Bayraktar ile bugüne kadar yaptığım görüşmelerde, bu çalışmaların bir an önce tamamlanıp, uygulamaya geçilmesi hususundaki hassasiyetimizi dile getirmiştim. Bayraktar ile yaptığım görüşme sonucunda, kademe ilerlemesi, temmuz ayının ilk haftasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacaktır."

Değirmenci, "Bu kapsamda belirlenen kurallar çerçevesinde üyelerimizin, ilgili kademelere yerleştirmesi yapılacaktır. Bu çalışmada emeği geçen yönetim kurulu başkanımız Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere herkese, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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