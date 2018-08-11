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Kardemir Karabükspor 0 - 1 Adana Demirspor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 11.08.2018 00:05 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Kardemir Karabükspor 0 - 1 Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Kardemir Karabükspor evinde Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, 26. dakikada Galip Güzel kaydetti.

Sezona flaş transferlerle başlayan Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'de açılışı 3 puanla yaptı.

KARABÜKSPOR ALTYAPI OYUNCULARIYLA

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Adana Demirspor'u konuk eden Kardemir Karabükspor, 3 futbolcusu dışında sahaya altyapı oyuncularıyla çıktı.

Yeni sezonda 16 transfer yapan Kardemir Karabükspor, kulübün borcu nedeniyle bu futbolculara lisans çıkaramadı.

Adana Demirspor karşısında kırmızı-mavili ekibin ilk 11'inde, geçen sezon kadroda nadir şans bulan Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut ve Arif Bostancı'nın dışında altyapıdan profesyonel yapılan oyuncular forma giydi.

Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor karşısına şu 11'le çıktı:

Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz, Yusuf Akbulut, Arif Bostancı, Berk Kervankıran.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz (Dk. 46 Cihan Aydın), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Toykan Topuz (Dk. 53 Fatih Kızılay), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Arif Bostancı (Dk. 65 Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Mitrovic, Batuhan İşçiler, Kage (Dk. 69 Emre Nefiz), Galip Güzel (Dk. 90+2 Murat Akın), Traore, Murat Duruer (Dk. 82 Berk Yıldız), Kosecki, Pote
Gol: Dk. 26 Galip Güzel (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Abdullah Sezgin, Dk. 43 Berkay Yılmaz, Dk. 62 Berk Kervankıran, Dk. 80 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 80 Galip Güzel, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90+3 Emre Nefiz (Adana Demirspor)

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Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor adana demirspor

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