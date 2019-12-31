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  4. Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti

Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti

FUTBOL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:59 | Son Güncelleme

Kardemir Karabükspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir A. (70), marketten aldığı sıvı temizlik malzemesini içerek intihar etti. Mahir A.’nın kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girdiği ve intihar ettiği ileri sürüldü.

Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şimdilerde TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor’daki futbol kariyerini noktaladıktan sonra Kardemir A.Ş.’de yöneticilik, Beşbinevler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde müdürlük görevinde bulunan, 1992-94 ve 2017- 18 yıllarında Kardemir Karabükspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan 2 çocuk babası Mahir A. ile birlikte 13 yöneticiye, kulübün 2018 yılından yaklaşık 1,5 milyon TL’lik SSK borcundan sorumlu tutularak Ekim ayında ödeme tebligatı gönderildi.

"TEMİZLİK MALZEMESİ İÇTİ"

İddiaya göre çok sevdiği kulübünden gelen borç sonrası büyük üzüntü yaşayan Mahir A., bunalıma girdi. Dün, evine 300 metre mesafedeki bir marketten sıvı temizlik malzemesi alan Mahir A., evine yakın bir noktada bunu içti. Komşusunun kaldırım üzerinde otururken görüp yanına geldiği Mahir A. biraz rahatsız olduğunu söyledi. Komşusu, aracıyla Mahir A.'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Mahir A., doktorlara temizlik malzemesi içtiğini söyledi. Tedaviye alınan Mahir A., sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentin sevilen isimlerinden Mahir A.’nın cenazesi, yarın toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kardemir Karabükspor tff 2. lig Mahir A.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dünyalık yaşıyoruz. Borçmuş, harçmış, kulüpmüş, bunlar boş şeyler... Değdi mi şimdi onca sene iyisiyle kötüsüyle yaşadın, 3 kuruş için mahvettin seni sevenleri, ahiretini... Yine de en doğrusunu Allah bilir...
buna bir kılıf bulurlar ülke piskolojik bunalımda tiyatro çevirmeye devam eden zihniyet yola devam ediyor
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