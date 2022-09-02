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KARDEMİR, SOGEP projesi ile 648 kursiyeri istihdama kazandıracak

02.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR, SOGEP projesi ile 648 kursiyeri istihdama kazandıracak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeyle, 648 kursiyerin istihdama kazandırılmasını hedefliyor.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in çelik üretimini 85 yıldır sürdürdüğü, şirket ve KARDEMİR Vakfı tarafından projelendirilen "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi"nin onaylandığı bildirildi.

Projenin, SOGEP kapsamında yer aldığı kaydedilen açıklamada, projeyle 648 kursiyerin mesleki yeterlilik alanında gelişim sağlaması ve istihdama kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Projenin, 15 ile 34 yaş arası çalışmayan, istihdama hazır nüfusu kapsadığı vurgulanan açıklamada, "Kursiyerler, fabrika sahamızda yer alan Eğitim ve Kültür Merkezi'mizde hazırlanan dijital yatırımı tamamlanmış dersliklerde eğitim alacaklardır. Proje dahilinde, 144 saat kaynakçılık, 136 saat haddecilik, 160 saat vinç operatörlüğü, 24 saat iş sağlığı ve güvenliği ile 40 saat robotik kodlama eğitimi verilmesi planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

-"Türk sanayisinin lokomotif şirketi olmaya devam edecektir"

KARDEMİR Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Üniversitesi tarafından ortak yürütülecek projenin, birçok sivil toplum kuruluşu ile iş birliğini de kapsadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projemizin hazırlanmasında emeği olan tüm çalışanlarımıza ve proje paydaşlarımıza, projemizi onaylayarak desteklerini gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Şirketimiz KARDEMİR AŞ üretim alanında göstermiş olduğu yeniliklere ve başarılara bu tür projeleri de ekleyerek, Türk sanayisinin lokomotif şirketi olmaya devam edecektir."

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