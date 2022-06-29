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KARDEMİR, üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

29.06.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR, üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Karabük Demir ve çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2021 yılına ait "Sürdürülebilirlik Raporu"nun yayımlandığını bildirdi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın 85 yıldır bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.

Raporun şirketin internet sitesinden yayınlandığının kaydedildiği açıklamada, "Güçlü, şeffaf ve disiplinli yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ve üretimde verimlilik ilkesi ile ilerleyen şirketimiz, güçlü kurumsal yapısının bir yansıması olarak, bu yıl üçüncü kez sürdürülebilirlik alanındaki raporunu paydaşlarının incelemesine sundu." ifadesi yer aldı.

Gelişen ve değişen dünya pazarında daha kalıcı bir şekilde yer almak için her geçen gün yeni adımların atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, gün geçtikçe artan üretim verimliliği ve disiplinli mali yönetimi sayesinde hissedarlarına ve paydaşlarına güven vermeye devam etmektedir. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri incelemek için (www.kardemir.com) resmi internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz."

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