YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARDEMİR yılın ilk yarısında 2,29 milyar lira net kar açıkladı

KARDEMİR yılın ilk yarısında 2,29 milyar lira net kar açıkladı

04.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR yılın ilk yarısında 2,29 milyar lira net kar açıkladı

KARDEMİR yılın ilk yarısında 2,29 milyar lira net kar açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 yılının ilk yarısını 2,29 milyar lira net kâr ile kapattı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak 85 yıldır var güçleriyle çalışmaya ve değer üretmeye devam ettiği belirtildi.

Şirketin 2022 yılı ilk yarı yıl mali sonuçlarına göre 2,29 milyar lira net kâr elde edildiği vurgulanan açıklamada, "2021 yılının ilk yarı yıl mali sonuçlarında 2,08 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) elde eden şirketimiz, bu yıl aynı dönemde yüzde 54,1 artışla FAVÖK’ünü 3,21 milyar TL’ye yükseltmiştir. Satış gelirleri ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 101,7’lik artış ile 12,85 milyar TL’ye ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

- "Üretimde yerlilik prensibi"

Ulusal ve uluslararası çelik piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen, şeffaf ve güvenli satış politikaları, yeni ürün geliştirme çalışmaları, pazarlama ve ihracat faaliyetleri, güçlü yönetim ve mali disiplin sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir kâr ile 2022 yılının ikinci çeyreğinin kapatıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirket bünyesinde devreye aldığımız, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımların yanı sıra, çevresel ve sosyal alanlarda da gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile ön plana çıkan şirketimiz, bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olmayı sürdürerek ülke, bölge ve kent ekonomisi için katkılarını gün geçtikçe artırmaktadır. Üretimde yerlilik prensibi ile yurt içinde üretilen girdiye öncelik veren şirketimiz, tedarik zincirlerinde de öncelikli olarak milli olanakları tercih etmektedir. Hisselerinin tamamı Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketimizin elde etmiş olduğu bu finansal performansta emeği olan tüm çalışanlarımıza, sektör paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıKarabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandıBolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktıİzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı

Karabük Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:41
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:11
Yatsı
21:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçınar Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.