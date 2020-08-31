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KARDEMİR’den parklarda Covid-19 önlemi

KARABÜK HABERLERİ  | 31.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kullanıma kapatılan parklar tekrar hizmete açıldı.Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile ilgili salgının ilk gününden itibaren başlattıkları mücadeleye devam ettikleri belirtildi.Şubat ayından bugüne kadar gerek devlet kurumları ile gerekse diğer sektör paydaşlarıyla yoğun işbirliği içinde oldukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Şirket içinde öncelikle insan sağlığını arkasından da üretim sağlığını gözeterek bu günlere kadar ilerledik.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kullanıma kapatılan parklar tekrar hizmete açıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile ilgili salgının ilk gününden itibaren başlattıkları mücadeleye devam ettikleri belirtildi.
Şubat ayından bugüne kadar gerek devlet kurumları ile gerekse diğer sektör paydaşlarıyla yoğun işbirliği içinde oldukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şirket içinde öncelikle insan sağlığını arkasından da üretim sağlığını gözeterek bu günlere kadar ilerledik. Pandemiyle mücadelede tedbirlerimizi sadece fabrika sahamızda uygulamadık, kentimize karşı olan sorumluluk bilinci ile de insanlarımızı etkileyebilecek alanlarda önlemlerimizi aldık. Fabrikamıza bağlı ve Karabük’de yaşayan kişilerin de uğrak alanlarından olan Metin Türker Parkı ile Şapka Büfe’nin arkasında bulunan çocuk parkımızı kapatmıştık. Yeni normalleşme süreci ile beraber çocuklarımızın sokağa çıkma yasağının bitmesi dolayısıyla parklarımızı yeniden açtık. Yeni normalleşme sürecinde, çocuklarımızın ve ailelerinin kapalı alanlarda bir arada bulunmasını engellemek adına çocuk parklarının açık olmasına karar verdik. Fabrika sahamızda olduğu gibi bu alanlarda da düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yaparak virüsün yayılma gücünü yavaşlatmayı hedefledik.
Parklarımız tüm şehrin ortak kullanım alanıdır. Çocuklarımıza kaliteli oyun alanları kurmak ve o alanları korumak da bizim görevimizdir. Ancak özellikle pandemi sürecinde nasıl fabrika sahamızda kurallarımızı taviz vermeden uyguluyorsak, parklarımızda da aynı kuralları bu sefer çocuklarımızın ve sizlerin sağlığı için uygulamak isteriz. Bu kapsamda parklarımızda bulunan gerek çocuklar için gerekse yetişkinler için asılı ve yapıştırılmış olan uyarılara dikkat edelim. Çocuklarımıza yetişkinler olarak örnek olalım. Maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına onları da teşvik edelim. Düzenli olarak ellerinin temizlenmesine çaba sarf edelim. Kentimizde gece gündüz demeden bizlerin sağlığı için çalışan sağlık çalışanlarımıza en büyük desteği, devletimizin korona virüs önemlerine uyarak sağlayacağımızı unutmayalım. KARDEMİR olarak tüm sorumluluk bilincimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kentimiz için de sürdürmeye devam edeceğiz."

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