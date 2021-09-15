YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

15.09.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 69 kişi kurayla belirlendi.

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan kura çekim törenine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan 658 aday davet edildi.

Adayların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanarak alındığı salonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma düzeni oluşturuldu.

Noter huzurunda yapılan çekilişte, 30 asil ve 30 yedek elektrikçi, 10 asil ve 10 yedek makine bakım işçisi, 29 asil ve 29 yedek genel işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi. Basın mensupları ve adaylara çektirilen kurada ismi çıkan adaylar sevinç yaşadı.

Kura çekimine, KARDEMİR İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Arslan Narin, İç Denetim Başkanı Bilal Yıldız, Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ve adayların aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Karabük'te fazla yükten durdurulan aracın sürücüsü ekiplerin üzerine sürdüğü tırla kaçmak istediKarabük'te fazla yükten durdurulan aracın sürücüsü ekiplerin üzerine sürdüğü tırla kaçmak istedi
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:23
Öğle
12:50
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:28

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Tuğba Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.