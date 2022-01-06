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KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'den üretim rekoru

06.01.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'den üretim rekoru

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) geçen yılı üretimde rekorla tamamladığı bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanına yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarında hizmet veren KARÇEL'in, kuruluşundan bu yana gerçekleşen üretim rakamlarını aşmayı başararak 2021'de 22 bin 412 ton üretime imza attığı belirtildi.

KARÇEL'in Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birisi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Her cins ve karakterde çelik yapı konstrüksiyon imalatı yapabilecek niteliklere sahip tecrübeli teknik ve kalifiye çalışan kadrosuyla şirketimiz, 2022 yılında da projelerini sürdürmeye ve yeni rekorlar için çalışmalarına devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

KARÇEL'in THYSSENKRUPP, KWANSOO, SIEMPELKAMP, OUTOTEC ve BEDESCHI SPA gibi firmalarla uluslararası projelerde yer alan birçok güçlü global şirketin onaylı tedarikçi listelerine girmeyi başardığı belirtilen açıklamada, "Üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla Türkiye'de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda Uygunluk Değerlendirme Sertifikasına sahip ilk firma olmuş ve çelik konstrüksiyon köprü alanında Amerika, Kanada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok ülkede geçerliliği olan American Institute of Steel Construcion sertifikasını portföyüne eklemiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılının sonlarına yaklaşırken tamamlamış olduğumuz Türkiye'nin ilk Çinko İzabe Tesisi'nin yanı sıra birçok projemiz devam etmektedir. Yurt içinde Türkiye'nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi Ford Otosan ve yurt dışında Irak Erbil Çelikhane Binası imalatı, Senegal Stadyum Kanopi çelik imalatı, Tayland'da rafineri modernizasyonu ve Benin'de otel yapısal çelik imalatıyla ülkemizin ihracatına yerli ve milli olanaklarla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı yönetim prensibiyle çalışmalarını sürdüren şirketimizin tüm çalışanlarına ve sektör paydaşlarına elde ettiğimiz tarihi üretim rekoru için teşekkür ederiz."

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