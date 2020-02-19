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Kardeş muhtar oldular

ARDAHAN HABERLERİ  | 19.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

İstasyon mahallesi muhtarı ile Akyaka köyü muhtarı kardeş oldular.İstanbul Küçük Çekmece ilçesi İstasyon Mahallesi muhtarı ile Akyaka Köyü muhtarı birbirlerini kardeş muhtar ilan ettiler.

İstasyon mahallesi muhtarı ile Akyaka köyü muhtarı kardeş oldular.
İstanbul Küçük Çekmece ilçesi İstasyon Mahallesi muhtarı ile Akyaka Köyü muhtarı birbirlerini kardeş muhtar ilan ettiler. İstanbul Küçük Çekmece ilçesi İstasyon Mahallesi muhtarı Kemal Çetintaş ile heyetini ağırlayan Akyaka Köyü muhtarı Olgun Özgür, İstanbul’dan Ardahan’a kardeş muhtar olduklarını söyleyerek, ’’Belki de Türkiye’de ilk kardeş muhtar ilan ettik biz kendimizi. Muhtarım bizim misafirimiz olarak Ardahan’a ve köyümüze gelerek bizleri ziyaret etti. Kardeş muhtar olduk ve bu kardeşlik inşallah ömür boyu devam eder’’ dedi.
İstanbul Küçük Çekmece ilçesi İstasyon Mahallesi muhtarı Kemal Çetintaş ise, Misafir olarak geldikleri Ardahan’da kardeş muhtarımız sayesinde görmedik yer bırakmadı dedi. Çıldır Gölü üzerinde atlı kızağın tadını çıkartıp Yalnızçam kayak merkezinde kızakla kayarak keyifli vakit geçirip muhtarımız ve heyetinin kurdukları mangalda pişen etin tadına doyamadıklarını söyleyen Çetintaş, ’’Geziler sonucunda Türkiye’nin güzel bir vilayetinden habersiz olduğumuzu fark ettim. Kültür anlamında, gezi anlamında büyük şehirdeki insanların ve özellikle İstanbul da yaşayan insanların Ardahan’a gelerek bu güzellikleri görmeleri lazım. Yalnızçam Kayak tesisleri, Çıldır Gölü, Şeytan kalesi ve Ardahan kalesi ile birlikte kentin bir çok yerini gezdikten sonra bu güzellikleri görmenin mutluluğunu yaşadım. İstasyon Mahallesi muhtarı ile Akyaka köyü muhtarı olarak kardeş muhtar olduk ve bundan sonra görev sürelerimiz devam ettiği müddetçe birbirimize destek olacağız. İstanbul’a gidince anlatacak çok şeyimiz var Ardahan’la ilgili ve gidince gezip gördüğümüz bu el değmemiş doğal ortamı herkese anlatacağız’’ şeklinde konuştu.
Çetintaş, Akyaka köyü muhtarı ile kardeş muhtar olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kendilerini ağırlayan Akyaka köyü muhtarı ve köy halkına da teşekkür etti.

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