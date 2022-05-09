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Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü! Sebebi şaşırttı

09.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 aylık hamile bir kadın emzirme sorunları yaşıyordu ve gününün büyük bir kısmını bebği için süt pomplamakla geçiriyordu. Bebek bekleyen kız kardeşinin doğacak bebeği için sabun yapmak amacıyla sütünün bir kısmını istemesi üzerine araları açıldı. Kız kardeşi onu "bencil" olmakla suçladı. genç kadın her ne kadar yaptığının doğru olduğunu düşünse de, hikayelerini takipçileriyle paylaşarak onay almak istedi.

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü! Sebebi şaşırttı

Altı aylık bebeği olan bir kadın, emzirirken yaşadığı sorunlar sebebiyle her gün dört kez 20 dakika süt pompaladığını ve mental anlamda bu süreçten oldukça yorgun düştüğünü söyledi. Bu sebeple 31 yaşındaki hamile kız kardeşi, doğmamış bebeği için sabun yapmak amacıyla anne sütünün bir kısmını alıp alamayacağını sorduğunda hevessiz ve öfkeliydi. İsmini paylaşmayan genç kadın, kız kardeşinin hamile kalmakta biraz zorluk çektiğini, ancak şimdi altı aylık hamile olduğunu ve heyecanla bir kız bebek beklediğini de açıkladı.

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SABUN YAPMAK İÇİNDİ

"Doğmamış bebeği için sabun yapmak için anne sütümden biraz istedi. Yeni doğan bebeklerin hassas cilt bakımı hakkında bir şeyler okumuştu ve kızının kendi cilt sorunlarını miras alacağından endişeleniyordu. Tıbbi bir şey değildi, sadece kendi hassasiyetinden kaynaklanıyordu. 0,35 litre süt istedi. Bilmeyenler için bu kadar anne sütü oğlum için iki tam öğün, yani iki tam pompalama seansı alacak." dedi.

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'BENCİL'

beekek

Yüzleşmeyi sevmeyen türden biri olduğunu belirten genç kadın, kız kardeşine bunun olmayacağını ve kendi çocuğunu beslemek için sütüne ihtiyacı olduğunu söylemek için birkaç gün bekledi. Kız kardeşi bu tavrını ve reddedişini bencillik olarak değerlendirdi.Onu öfkeli olmakla suçladı ve kendisinin bu mucize gebeliğinde kız kardeşinin ona karşı bencil davrandığından ve destek olmadığından şikayet etti.

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"SEN İNEK DEĞİLSİN"

Genç kadın önce kendi bebeğini düşünmesi gerektiğini bildiğinden kız kardeşini yüzüstü bırakmaktan başka seçeneği olmadığını hissetse de, bunun mantıksız olup olmadığını etti ve sosyal medyada hikayesini paylaştı. Takipçileri kız kardeşinin haksız bir talepte bulunduğunu belirterek, yanlış bir şey yapmadığına dair ona güvence verdi. Bir kullanıcı: "Sütten sabun yapmak isterse kız kardeşin bir sağlık gıda mağazasından süt alabilir. Ya da özel sabun alabilir. Sen inek değilsin."


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