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12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

25.04.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Britni Church, tam 12 çocuk annesi. Aynı zamanda bir sosyal medya kullanıcısı olan genç kadın bir gönderisinde ömrünün tam 88 ayında, yani 7 yıl 4 ay boyunca hamile olduğunu açıkladı. Paylaşımının ardından videosu viral oldu. Genç anne, artık çocuk sahibi olma fikrine o kadar sıcak bakmadığını belirtti.

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

ABD’nin Kansas eyaletinden Britni Church 12 çocuğu olan bir anne. 12 çocuğu olmasına rağmen genç kadın hamilelikten o kadar zevk almadığını ama zorunda kalsa buna hayır demeyeceğini çünkü çocuklarını çok sevdiğini belirtti.

16 YAŞINDAYDI

CHURVH

Eski eşinden olan ilk çocuğunu 16. doğum gününden bir hafta sonra kucağına alan Britni, 4 çocuk daha doğurduğu bu eşinden anlaşmazlıklar sebebiyle 2010 yılında ayrıldı. Boşanmanın ardından Britni, sık sık partilere katıldığını kaygısız bir dönemden geçtiğini ve beklenmedik bir şekilde 2012 yılında altıncı çocuğu Jesalyn'e hamile kaldığını söyledi.

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HAFTADA 600 BEBEK BEZİ

2014 yılında taşeron olan şu anki eşi Chris ile tanışmadan önce üç yılını altı çocuğu tek başına büyüterek geçirdi. Çiftin o zamandan beri altı çocuğu daha oldu.
Britni ve kocası Chris, yiyeceklere 230 £ 'dan fazla para harcıyor ve bir haftada beş kutu mısır gevreği, 66 karton süt ve 600 bebek bezi alıyorlar.

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''ÇOK YARGILANDIM''

CHURHC

Britni, çok çocuklu bir ailenin annesi olmayı sevse de, geçmişte çok fazla yargılandığını ve kendini savunmak durumunda kaldığını söyledi. İnsanların onun hakkında düşündüklerine rağmen, tam zamanlı anne yaşantısının sonsuz bir kaos olmadığına dikkat çekti.

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YORGUN DÜŞMÜŞ

Herkes gibi bir aile yaşantısı olduğunu ifade eden Church, önceleri daha fazla çocuk istediğini düşünse de şimdi bu fikre uzak olduğunu belirtti. Üç yaşın altında dört çocuğa sahip olmak, anneyi epey yormuş.


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