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9 bebek dünyaya getirmişti! Bir yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı

06.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas, Kazablanka'dan 27 yaşındaki Malili Halima Cisse, bir yıl önce 9 bebek doğurarak dünyanın gündemine oturmuştu. Şimdi bebekleri 1 yaşını dolduran genç kadın, eşi Kader Arby ile çocuklarının birinci yaş gününü kutladı. Çift, şimdi 9 bebeğinin bakım masrafıyla gündemde.

9 bebek dünyaya getirmişti! Bir yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı

36 yaşındaki Kader Arby ve 27 yaşındaki eşi Halima Cisse geçen yıl 9 bebek dünyaya getirerek bir dünya rekoruna imza atmışlardı. Genç kadın, bir yıl önce, 10 doktor, 25 sağlık görevlisi ve 18 hemşireden oluşan bir ekip ile doğuma alınmış ve bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Geçirdiği kanama nedeni ile neredeyse hayatını kaybedecek hale gelen Halima, doktorların doğru müdahalesi ile hayatta kalmayı başarmıştı.

İLK BİR YILI ANLATTILAR

Çift, İngiliz Dailymail Gazetesi'ne bebekleri ile geçirdikleri ilk yıllarını anlattılar. Her bebeğin farklı bir kişiliğe sahip olduğunu belirten çift, çocuklarının bazılarının daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu bazılarının ise daha çabuk üzüldüğünü anlattı. Bakım konusunda hemşirelerden ve hükümetten destek alan çift detayları anlattılar.

Doğumdan sonra yaklaşık beş ay solunum cihazına bağlı yaşayan bebekler, sancılı geçen bu sürecin ardından taburcu edildiler. Şimdi Kazablanka'daki bir dairede anneleri ve hemşireleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat sürüyorlar.

EMZİRMİYOR

Bebeklerinin bakımı için hemşirelerden destek alan çift, bebeklerini biberonla beslediklerini söyledi. Baba Arby, ''Hangi insanoğlu 9 bebeği aynı anda emzirebilirdi ki'' diyerek durumu açıkladı. Bebek bezi değiştirmenin ona göre olmadığını söyleyen baba bunun için hemşirelerden destek aldığını belirtti.

HÜKÜMET DE DESTEKLİYOR

9 bebeğin bakımı için hükümetten de destek alan çift, günde 100 bebek bezi tüketen ve altı litre süt içen bebeklerinin toplam bakım faturasının şimdiden 1 milyon sterline yaklaştığını ve bu faturanın büyük bir kısmının hükümet tarafından karşılandığını söyledi.


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Fas
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