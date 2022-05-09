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Küçük bir lekeyle başladı! Annesi basit bir döküntü zannetti, dakikalar içinde tüm vücudunu sardı

09.05.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lancashire’de yaşayan 37 yaşındaki Zoe Walne isimli bir anne, bir sabah uyandığında 17 aylık oğlu Teddie’nin vücudunda kızarıklıklar olduğunu fark etti. Sadece 45 dakika içinde kızarıkların koyu mor renge dönüşerek oğlunun bütün vücuduna yayıldığını ifade eden anne, Teddie’nin el ve ayak parmak uçlarını kaybetmesine neden olabilecek bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

37 yaşındaki Zoe Walne, 17 aylık yeni yürümeye başlayan bebeğinin menenjitin neden olduğu kan zehirlenmesi nedeniyle ayak ve el parmaklarını kaybetme riskini taşıdığını söyledi. 38 yaşındaki çocuğunun babası Duncan Stewart’ın işte olduğu bir zamanda Lancashire’deki evlerinde minik Teddie’nin bedeninde lekeler olduğunu fark eden anne, acilen oğlunu hastaneye götürdü. Yoğun bakıma kaldırılan küçük çocuk, komaya girdi ve ateşini düşürmek için birçok prosedür uygulandı.

GÖZETİM ALTINDA TUTUYORLAR

Hiç vakit kaybetmeden müdahale edilen küçük çocuğun annesi Zoe, “Uyandığında vücudunun belirli noktalarında olağandışı kızarıklar olduğunu fark ettim. Ama birden işler kontrolden çıktı. Onu giydirirken alnındaki en küçük pembe işareti fark ettim ve bunun garip olduğunu düşündüm. Hemen acil servisi aradım” dedi.

BİR ANDA RENGİ DEĞİŞTİ

BİR ANDA RENGİ DEĞİŞTİ
Lekelerin kırmızı renginin mora döndüğünde paniklemeye başladığını ifade eden anne, acil servisi yeniden aradığını ve lekeleri takip etmesi gerektiğini söylediler. Sağlık ekiplerinin menenjit şüphesini dile getirmesi üzerine Zoe, minik oğlunu hastaneye götürdü. Doktorlar ise çocuğu acil servise beklemeden getirdikleri için hayatını kurtardığını söylediler.

“KORKMAYA BAŞLADIM”

“KORKMAYA BAŞLADIM”
Oğlunun vücudundaki kızarıklardan öncesinde yaşında göre normal bir çocuk olduğunu ve daha önce ciddi bir rahatsızlık geçirmediğinden söz eden anne, Mirror’a verdiği röportajda, “Telaşlı bir şekilde Teddie’ye müdahale etmeye başladılar. Doktorlar menenjitle ilişkili olduğunu ve Duncan’ı aramamı söyledi. O dakikadan sonra korkmaya başladım” diye konuştu.
Ağrı kesicilerin etki etmemesi ve ağız ile burnunda başlayan kanamalara tıbbi olarak müdahale edilmesinden sonra Teddie yoğun bakıma kaldırıldı.

RİSK HALA DEVAM EDİYOR

RİSK HALA DEVAM EDİYOR
Tedavinin 7. gününde kendiliğinden nefes almaya başlayan Teddie için doktorlar beyin fonksiyonlarını test ediyorlar. Ayrıca cildindeki şiddetli kızarıklıkların tedavisi için ise plastik cerrahlar müdahale ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
menenjit Amerika
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