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Kardeşlerim Asiye öldü mü? Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun veda etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 09:18 | Son Güncelleme:
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"Kardeşlerim Asiye öldü mü?" sorusu sonrası diziye dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. Kardeşlerim’deki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıp veda paylaşımı yaptı.

Kardeşlerim Asiye öldü mü? Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun veda etti

Kardeşlerim dizisi son bölümden sonra bir veda haberi daha sosyal medyayı salladı. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun gündem oldu. "Kardeşlerim Asiye öldü mü?" sorusu merak edildi.

DİZİDE ÖLDÜRDÜLER

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asiye'nin durumunun iyiye gittiğini ifade eden Ömer'in bu söylemlerinin ardından Asiye'nin kalbi bir anda durdu ve Asiye karakteri dizide öldü.

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Kardeşlerim'deki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziye ani vedası seyircileri kızdırdı.

Dizinin seyircileri "Dizi saçmalamaya başladı"," Dizi artık bitmeli" yorumlarında bulundu.

Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada da veda paylaşımı yaptı.
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