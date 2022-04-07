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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

07.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Güler rolünden sonra oyunculuk performansıyla dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Genç oyuncu sosyal medyada paylaştığı pozla dikkat çekti.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Kardeşlerim dizisi ile yıldızı parladı. Dizide performansıyla dikkat çeken Coşkun, sosyal medyada pozları ile dikkat çekiyor. Genç oyuncu sosyal medyada tarzını konuşturuyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

17 yaşındaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yeni kareleri paylaştı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Kot tarzıyla beğeni toplayan Coşkun'a çok sayıda yorum geldi.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Kombini, tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Genç oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Drama dizisi olan Kırmızı Oda'daki Güler rolü ile oldukça dikkat çekti. Kırmızı Oda'nın ardından Kardeşlerim dizisinde rol aldı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

İlk olarak 20 Şubat 2021'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi halen devam ediyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
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