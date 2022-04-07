Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tarzını paylaştı! Beğeni yağdı

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Kardeşlerim dizisi ile yıldızı parladı. Dizide performansıyla dikkat çeken Coşkun, sosyal medyada pozları ile dikkat çekiyor. Genç oyuncu sosyal medyada tarzını konuşturuyor.
17 yaşındaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yeni kareleri paylaştı.
Kot tarzıyla beğeni toplayan Coşkun'a çok sayıda yorum geldi.
Kombini, tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.
Genç oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.
Drama dizisi olan Kırmızı Oda'daki Güler rolü ile oldukça dikkat çekti. Kırmızı Oda'nın ardından Kardeşlerim dizisinde rol aldı.
İlk olarak 20 Şubat 2021'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi halen devam ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum