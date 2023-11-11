Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert süper minisiyle poz verdi! Photoshopu abartınca yorum yağdı

Kardeşlerim dizisi, hikayesinin dışında oyuncularıyla da gündem olmaya devam ediyor. En son Onur Seyit Yaran'ın son ücretini set çalışanlarına dağıtması haberiyle gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, kadrosundaki diğer oyuncularla da oldukça konuşuluyor.

Kardeşlerim dizisi Su Burcu Yazgı Coşkun, Lizge Cömert, Bilal Yiğit Koçak, Melis Minkari, Eylül Kandemir, Cihan Şimşek, Atakan Özkaya, Berk Ali Çatal, Celil Nalçakan ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor.

Dizinin en çok ilgi çeken isimlerinden biri de Süsen Kılıç'ı canlandıran Lizge Cömert oldu. Süsen dizide Bilal Yiğit Koçak'ın canlandırdığı Ömer Eren ile sevgili.

'ATMADAN BİR BAKSAYDIN'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Lizge Cömert son paylaşımıyla gündem oldu. Süper minisiyle poz veren Cömert Photoshop'u abartınca takipçilerinden yorum yağdı.

Gri bir takım giyerek poz veren Cömert'in süper misini ve bacaklarını uzatmak için yaptığı Photoshop dikkatlerden kaçmadı.

Genç oyuncuya 'Atmadan bir baksaydın bari', 'Birazcık boydan uzun', 'Boyumuz biraz uzamış ama hala güzeliz', 'Hep güzel hep güzel' gibi yorumlar geldi.

Gerçek hayatta da bir birliktelik yaşayan Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak çifti her bölümde sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

Sosyal medyada Lizge Cömert'in 2.2 Milyon, Bilal Yiğit Koçak'ın ise 3 Milyon takipçisi bulunuyor.









