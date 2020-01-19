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  4. Karesi Belediyesi’ne Uluslararası İdealkent ödülü

Karesi Belediyesi’ne Uluslararası İdealkent ödülü

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi’nin Karesi Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile anne adaylarına yönelik düzenlediği “Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi” Uluslar arası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.

Karesi Belediyesi’nin Karesi Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile anne adaylarına yönelik düzenlediği “Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi” Uluslar arası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ödülü UNESCO’nun Paris’te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie’den aldı.
Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunda (UNESCO) düzenlenen törende sahiplerini buldu. Karesi Belediyesi’nin Karesi Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile anne adaylarına yönelik düzenlediği “Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi” Uluslar arası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.
Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO’nun Paris’teki genel merkez binasında düzenlenen ödül töreni öncesinde "Şehirlerin Geleceği ve Uluslararası Örgütlerin Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesindeki Rolü" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, yerel değerlerin kentlerde özenle korunduğunu ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemli unsurlarından biri kabul edildiğini söyledi. Şehirlerin sahip olduğu değerlerle diğer kentlerle ilişkiler geliştirdiğini ifade eden Karatepe, bunun insanlığın geleceğini için önemli olduğunu belirtti.
Ödülü Başkan Orkan aldı
Ödül törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katıldı. Başkan Orkan ödülü UNESCO’nun Paris’te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie’den aldı. “Karesi Anneliğe Hazırlık Eğitimi" Projesi ile “Soruların cevaplanması, endişelerin azaltılması, ebeveynlerin daha bilinçli ve keyifli bir hamilelik dönemi geçirmelerini, aynı zamanda kontrollü ve kolay bir doğum yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini” belirten Başkan Orkan, güvenli, sağlıklı bir doğum ve sonrası bakım alınmasını sağlamak için oluşturulmuş bir program hazırladıklarını ifade etti.
Etkinliğe Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, İtalya’nın Urbino kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Roberto Cioppi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

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