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Karesi GES üretime başladı

09.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Karesi Belediyesi’nin ekonomik gücünü arttırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime başladı.

Karesi Belediyesi’nin ekonomik gücünü arttırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime başladı. GES ile Karesi’nin kendi enerjisini üreteceğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “1 MW’lık ilk kısmın ardından projeyi 5 MW’ye çıkartmak için de çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretmeye başladı. Davutlar Mahallesi’nde 1 MW gücünde kurulan güneş enerji santrali 4 yıl boyunca belediye kasasından para çıkmadan kendi kendini amorti ederek, üretim yapacak. 4 yılsonunda ise elde edilmeye başlayacak olan gelir belediye kasasına kalacak.
Belediyeye gelir elde edici projeler
Üretime başlayan GES’te incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Çünkü belediyenin geliri ne kadar yüksek olursa halkına vereceği hizmeti daha fazla olur düşüncesiyle bu çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz. Biz kalıcı ve çevreci bir sistem oluşturmuş oluyoruz. Bizim bu ve bunun gibi projeleri daha da arttırma gibi düşüncemizde var. Üretime başlayan GES 1 MW’lık bir projeydi. Bunu 5 MW çıkarma şansımız var. Enerji tesisimiz ileriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelir ile tesisin kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. Güçlü ve güzel bir belediyemiz olsun istiyoruz” dedi.

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