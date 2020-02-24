YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi’de Erasmus ve yeni projelere devam

Karesi’de Erasmus ve yeni projelere devam

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Karesi Milli Eğitim Müdürlüğü 2.

Karesi Milli Eğitim Müdürlüğü 2. Eğitim ve öğretim dönemi için 34 Erasmus ve proje hazırladı.
2019-2020 eğitim öğretim yılına “Karesi; Balıkesir’de Eğitimin Öncü Değeri” sloganıyla yola çıkan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Erasmus Buluşma Günlerin"den sonra düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerle ivme kazanan Erasmus+ faaliyetleri hem yürütülen proje etkinlikleri, hem de yeni yazılan 34 proje ile hız kesmeden devam ediyor.
"Avrupa hareketliliği sürekli bir hale dönüştü"
“Erasmus Buluşma Günleri”’nin koordinatör okulu Balıkesir Karesi Ortaokulunun yürüttüğü Erasmus+ projesi “Be Smart” ‘ın ilk “Öğrenme Öğretme Etkinlikleri Toplantısı” düzenlendi. 4 ülkeden 12 öğretmenin katıldığı toplantı renkli anlara sahne oldu. Toplantı kapsamında Balıkesir Lisesinde düzenlenen “Hoşgeldin Seremonisi” ile başlayan etkinliklerde proje tanıtımı ile ilgili filmler, Sıdıka-Sami Kula Anaokulu öğrencileri tarafından sergilenen “Mehteran Gösterisi” ve Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencilerinin müzik ve şiir gösterileri yer aldı. Beş gün boyunca ülkemizde kalan 12 öğretmene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Okay, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilan Bayındır ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arif Vatansever tarafından proje konusu “Çoklu Zeka Uygulamaları” konusunda İngilizce eğitimler verildi. Öğretmen grubu ayrıca Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’e ziyarette bulunarak proje konusu ve aktiviteleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Karesi’de ilk kez “34 Proje ile Erasmus+ Çalıştayı yapılacak”
Karesi ilçesinde düzenlenen Erasmus+ etkinlikleri bununla sınırlı kalmayacak. Ekim ayında kurulan proje whatssapp grupları, online eğitimler, 5 etap halinde yüzyüze yürütülen “AB Projeleri Yazma Eğitimleri” sonrasında okullar tarafından yazılan 34 tane Erasmus+ projesinin son kontrollerinin yapılması amacıyla 26-28 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk İlkokulunda “Erasmus+ Çalıştayı” düzenlenecek. 3 gün sürece çalıştayda Sinevizyon gösterileri, ortak okullarla yapılacak canlı yayınlar ve Erasmus+ projeleri ile ilgili atölyeler gerçekleştirilecek. Çalıştay sonunda yazılan Erasmus+ projeleri başvuruya hazır hale getirilecek. Son başvuru tarihi 24 Mart olan projelerin sonuçları Temmuz ayında açıklanacak ve Karesi ilçesi bir “Erasmus İlçesi” haline gelecek. İlçemiz okullarında yürütülen 16 projeye dahil olan ve geçen sene kabul edilen 5 projeye bu sene çok daha fazla sayıda projenin eklenmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor"

Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor"

Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”

Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”

CHP Kastamonu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

CHP Kastamonu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
13:27
İkindi
16:30
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Arı Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.