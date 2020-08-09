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Karesi’den Türkiye’ye örnek proje

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri tarafından yapılan proje ile özel eğitim öğrencilerine yönelik geliştirilen modül takip sistemi Avrupa Birliği KA-101 kapsamında değerlendirilerek hibeye layık görüldü.Karesili öğretmenlerin gerçekleştirdiği bu proje ile Türkiye’de ilk kez Özel eğitim öğrencileri için bir bilişim takip modülü geliştirilecek.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri tarafından yapılan proje ile özel eğitim öğrencilerine yönelik geliştirilen modül takip sistemi Avrupa Birliği KA-101 kapsamında değerlendirilerek hibeye layık görüldü.
Karesili öğretmenlerin gerçekleştirdiği bu proje ile Türkiye’de ilk kez Özel eğitim öğrencileri için bir bilişim takip modülü geliştirilecek. Bu kapsamda Karesi’de bulunan özel eğitim okullarında görevli olan idareciler ve öğretmenler İngiltere ve İspanya’da eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de pilot olarak ilk kez Karesi ilçesinin özel eğitim okullarında modül takip sistemi üzerine çalışmalar yapacak. Bu kapsamda Avrupa Birliği KA-101 hibeleri kapsamında değerlendirilen ve 34 bin 360 Euro bütçe öngörülen proje hem ülkemize hem de diğer AB ülkelerine örnek teşkil edecek. Geliştirilen modül yazılım daha sonra işlevselliği ile diğer ülkelerde kullanıma açılacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Konsorsiyum liderliğinde ilçemizde bulunan özel eğitim okullarının katılımı ile başvuru yaptığımız ’Dünyamı Senin Fark Ettiklerin Değiştirir’ isimli KA101 projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 6 bine yakın proje arasından hibelendirildi. Birçok kuruma örnek olacak bu proje kapsamında İngiltere ve İspanya’ya öğretmen hareketliliği gerçekleştirilecek. 20 personelimizin katılacağı bu hareketliliklerde, personelimiz Özel Eğitim Öğrencilerimizin Gelişimlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi konusunda eğitimler alacaklar ve proje sonunda ülkemizde bir ilk gerçekleştirilecek ve Özel Eğitim Öğrencilerinin Gelişimlerinin İzlenmesi ile ilgili bilişim destekli bir modül hazırlanacak. Başta Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

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