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Kargıpınarı’nda 2 caddeye 2 bin 92 ton sıcak asfalt döküldü

31.01.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kargıpınarı Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki caddeleri yeniledi.

Kargıpınarı’nda 2 caddeye 2 bin 92 ton sıcak asfalt döküldü

Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere karşı ekiplerin, mahalleye halk ekmek büfesi ve mahalle mutfağı da yerleştirdiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde 50. Yıl Caddesi ile Çakmak Caddesi’ndeki bin 170 metre uzunluğundaki yolu, 2 bin 92 ton sıcak asfalt dökerek yeniledi. Yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Kargıpınarı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, bölgede yer alan halk ekmek büfesi ve mahalle mutfağı noktası ile de uygun fiyatlı gıdaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadığı ifade edildi. Aynı yemeğin dışarıda 40-50 liraya mal olacağını belirten vatandaşların, 3 çeşit yemeğin 6 liraya verildiğini kaydetti.

Büyükşehir belediyesinin geçmişte kilit parke taşı uygulaması yapılan 50. Yıl ve Çakmak Caddesi’nde yaptığı çalışmanın çok güzel olduğunu aktaran Kargıpınarı Mahalle Muhtarı Erkan Ay, “Tabiri caizse otoban gibi yola sahip olduk. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Halk ekmek büfesi ve mahalle mutfağı hizmetlerinden duyduğu memnuniyete de değinen Ay, “Mahalle sakinleri ucuz ekmekten sebepleniyor, mahalle mutfağımıza yemeğimiz geliyor. Vatandaşımız üç çeşit yemeği 6 liradan alıyor. Hakikaten ihtiyaç sahibi insanlara güzel hizmet veriliyor. Muhtarlar olarak 185 whatsapp hattımızı sürekli kullanıyoruz. Bütün dilek ve temennilerimizi gün içerisinde whatsapptan ulaştırıyor ve hizmetlerimizi alıyoruz. Kargıpınarı değer görmeye başladı” diye konuştu.

Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Nemutlu ise “Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Aşağı yukarı 20 senedir buradayım. 14 sene esnaflık yaptım. Büyükşehrimizin hizmetinden çok memnunuz. Belediye ekmek büfemiz geldi, yemek büfemiz geldi. Kargıpınarı’nın caddeleri geçilmiyordu, 1-2 ay önce bütün caddelerimize asfalt döşendi. Büyükşehir gereken hizmetleri yapıyor, elemanlar mahallemizi akşama kadar süpürüyorlar, temizliyorlar” ifadelerini kullandı.

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