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Kargo paketlerini 12 parmağıyla teslim alıyor

03.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da doğuştan ellerinde ve bir ayağında 6'şar parmak olan, daha sonra ameliyatla ayağındaki fazla parmağı alınan 40 yaşındaki İlyas Gök, müşterilerin ellerine meraklı bakışları altında mesleğini sürdürüyor

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da ellerinde 6'şar parmak bulunan 40 yaşındaki kargo görevlisi İlyas Gök, 13 yıldır mesleğini özenle sürdürüyor.

Kentteki bir kargo firmasında gişe görevlisi olarak çalışan, doğuştan el ve ayaklarında toplam 23 parmak olan, daha sonra ameliyatla ayağındaki fazla parmağı alınan Gök, müşterilerin meraklı bakışları altında görevini yerine getiriyor.

Ellerinde 6'şar parmak bulunan Gök'ü kargo paketlerinin kabul ve teslim işlemleri sırasında bilgisayar kullanırken gören müşterileri şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kargo görevlisi İlyas Gök, AA muhabirine, yaklaşık 13 yıldır özel bir şirkette çalıştığını belirterek, "Her iki elimde birer parmak fazla. Doktorlar genetik olduğunu söylediler, annemde ve babamda yok ancak babamın anneannesinin de 12 parmağı varmış. Ben de bu şekilde dünyaya geldim. Çocuklarımda böyle bir şey söz konusu değil ama doktorlar onların da çocuk ve torunlarında da görülme ihtimalinin olduğu söyledi." dedi.

Parmaklarını gören kişilerin şaşkınlığını gizleyemediğini, güler yüzle baktığını belirten Gök, "12 parmağımı görenler çok şaşırıyor. Bazen 'bir zararı var mı?' diye soruyorlar. Parmaklarımın bana herhangi bir zararı yok. Annem rüyasında kesilmemesini görmüş, bundan dolayı küçükken kesmemişler. Artık benim bir parçam ben yaşayana kadar benimle beraber olacak." diye konuştu.

Kargo firmasına gelen Muhammed Ballı, İlyas'ı çocukluktan bu yana tanıdığını belirterek, "Hep İlyas'ın parmakları dikkatimi çekmiştir. Çocuklarıma da İlyas'ın parmaklarını gösterdim önce inanmadılar sonra sayınca çok şaşırdılar." ifadesini kullandı.

İş arkadaşı Yunus Atar da İlyas Gök'ün parmaklarının diğer insanlardan farklı olduğunu anlatarak, iş yerine gelen müşterilerin dikkatini çektiğini ve şaşırttığını kaydetti.

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