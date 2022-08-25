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Kargoyla getirttiği malzemeleri kullanarak sentetik uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

25.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargoyla getirttiği malzemeleri kullanarak sentetik uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

Kargoyla getirttiği malzemeleri kullanarak sentetik uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

Ankara'da kargoyla yurt dışından getirttiği malzemeleri kullanarak sentetik uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.T'nin, yurt dışından isimsiz kargo yoluyla getirdiği malzemelerle "sentetik ecza" olarak bilinen ve satışı "kırmızı reçeteye" tabi olan uyuşturucu madde ürettiğini tespit etti.

Şüphelinin Sincan'daki ikametine düzenlenen operasyonda, şeffaf kilitli poşetler içerisinde bağımlılık etkisi bulunan 1 kilo 289 gram toz madde ve bu maddelerin içerisine doldurulduğu 2 bin 822 boş kapsül ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ilacı üretmek için tedarik ettiği kapsülleri Çin'den, toz maddeyi ise Hollanda'dan getirttiği öğrenildi.

Kargo ile getirttiği malzemeler ile sentetik uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

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uyuşturucu ankara emniyet müdürlüğü sincan

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