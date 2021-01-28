Karidesli Çin eriştesi nasıl yapılır? Uzak doğu kültürünü evinize taşıyın

Karidesli Çin makarnasını ilk duyduğunuzda evde hazırlayamayacağınız bir tarif olduğunu düşünseniz de aslında ünlü restoranlarda elde edilen tada ulaşmanızın çok da zor olmadığı bir yemek seçeneği. Genelde tavuklu, kıymalı ya da mantar ve krema ile harmanlanmış makarnaları yemeye alışkın olsak da farklı bir tat arayışına girenler için bu tarif biçilmiş kaftan. Hele ki deniz ürünlerini yemeklerinizde kullanmayı seviyorsanız tam sizli bir lezzetten bahsediyoruz demektir. Peki karidesli Çin makarnası yapmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? İşte videolu anlatımıyla kolayca evde uygulayabileceğiniz karidesli Çin eriştesi tarifi...

KARİDESLİ ÇİN MAKARNASI (ERİŞTESİ) TARİFİ

Malzemeler:

1 adet kırmızı biber,

1 adet dolmalık biber,

1 adet taze soğan,

350 gr yumurtalı çin eriştesi,

1 tatlı kaşığı sıvı yağ,

1 kaşık soya sosu,

1 çay kaşığı karabiber,

5 adet 200 gr karides.

Tarifi: