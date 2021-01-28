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Karidesli Çin eriştesi nasıl yapılır? Uzak doğu kültürünü evinize taşıyın

Betül Songur Betül Songur 28.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Çin makarnası ya da noodle olarak duymaya alıştığımız Çin eriştesini karidesle eşsiz bir lezzete dönüştürebilirsiniz. Uzak doğu yemek kültürünü merak edenlerin evinde rahatça hazırlayabileceği karidesli Çin makarnası (eriştesi) tarifini mutfağınızda hazırlayabilmeniz için ihtiyacınız olanlar biber, soğan, soya sosu, karides, Çin eriştesi ve biraz yağ.

Karidesli Çin makarnasını ilk duyduğunuzda evde hazırlayamayacağınız bir tarif olduğunu düşünseniz de aslında ünlü restoranlarda elde edilen tada ulaşmanızın çok da zor olmadığı bir yemek seçeneği. Genelde tavuklu, kıymalı ya da mantar ve krema ile harmanlanmış makarnaları yemeye alışkın olsak da farklı bir tat arayışına girenler için bu tarif biçilmiş kaftan. Hele ki deniz ürünlerini yemeklerinizde kullanmayı seviyorsanız tam sizli bir lezzetten bahsediyoruz demektir. Peki karidesli Çin makarnası yapmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? İşte videolu anlatımıyla kolayca evde uygulayabileceğiniz karidesli Çin eriştesi tarifi...

KARİDESLİ ÇİN MAKARNASI (ERİŞTESİ) TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 adet kırmızı biber,
  • 1 adet dolmalık biber,
  • 1 adet taze soğan,
  • 350 gr yumurtalı çin eriştesi,
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ,
  • 1 kaşık soya sosu,
  • 1 çay kaşığı karabiber,
  • 5 adet 200 gr karides.

Tarifi:

  • Karidesli çin eriştesinde (noodle) tercihe göre sebze kullanılabilir.
  • Sebzeler eşit ölçülerde ince ince doğranır.
  • Sebzeleri doğradıktan sonra karideslerin baş kısımları temizlenerek pişmeye hazır hale getirilir.
  • Donmuş olarak satılan küçük karidesler de tercih edilebilir, uygulama açısından daha kolaydır.
  • Erişte hamuru, kaynamış olan suya atılarak 3 dakika kaynatılır.
  • Yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir. Yumuşadıktan sonra süzerek soğuk sudan geçirilir.
  • Kıvamı daha koyu olan soya sosu tercih edilir ve bu sosla harmanlanır.
  • Birbirine yapışmaması için içine bir miktar da sıvı yağ konur.
  • Karidesler tavaya dökülerek kızartılır. Burada kızartma süresinin fazla olmaması gerekir.
  • Ardından sebzeler tavaya atılır, bir süre soteledikten sonra erişte ilave edilir.
  • Ardından karidesler konur ve tekrar karıştırılmaya başlanır.
  • Tercihen üzerine ilave olarak sarımsak sos konulabilir.
  • Deniz ürünlerinde genellikle sarımsak sos tercih etmekteyiz.
  • Karabiber ve balık bulyon ilave ettikten sonra tekrar karıştırılarak pişirilir.
  • Yaklaşık 1 dakika tavada sotelendikten sonra servis edilebilir.
    Karidesli Çin makarnası hazır, afiyet olsun.
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