Karikatürist Serkan Altuniğne, Bobo'nun hayatını kaybettiğini duyurdu: Bize muazzam bir 15 yıl yaşattı

Bir süredir Almanya'da yaşayan karikatürist Serkan Altuniğne, dergi ve gazetelerin yanı sıra, sosyal medya üzerinden de birçok çalışma yapıyor. Instagram ve Twıtter üzerinden karikatür çalışmalarını paylaşan Altuniğne, bu sefer hayranlarına üzücü bir haber verdi.

Ünlü karikatürist, ilk olarak Penguen dergisinde çizmeye başladığı Bobo serisinin yıldızı olan, aynı ismi taşıyan köpeği Bobo'nun hayatını kaybettiğini sosyal medyada hesabından duyurdu.

"KARI KOCA BİZE MUAZZAM BİR 15 YIL YAŞATTI"

15 yıldır ailelerinin bir parçası olan Bobo'nun 2 gün önce hayatını kaybettiğini duyuran Altuniğne'nin açıklaması şöyle:

"Bu postu 2 gündür atamadım, ancak size de haber vermem gerektiği için bugün artık mecburen atıyorum. Bobo'yla 2007 yılında başlayan hayatımız 25.07.2022 saat 14:04 itibarıyla bitti. Karı koca bize muazzam bir 15 yıl yaşattı. Bu ailenin en önemli 3 ayağından biriydi. Tarifi imkansız birisiydi ve çok özeldi. O'nu tanıdığımız için kendimizi çok şanslı buluyorum. Size de çizginin müsaade ettiği kadarıyla tarif etmeye çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim uygun bir süreden sonra. İyi ki vardı, iyi ki bizimle yaşadı, iyi ki en yakın arkadaşımız oldu, iyi ki binlerce benzersiz anıyı bize bıraktı. O'nu tanıdığınız, bizim gibi sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bobo için iyi bir şey yapmak isterseniz bildiğiniz tanıdığınız hayvan derneklerine ve kişilerine destek olabilirsiniz. Eminim hala aramızda olsaydı ve bu yaptığınızı anlayabilseydi çok sevinirdi. Güle güle dünyanın en kibar, en komik, en inatçı, en saçma sapayın ayı belası... seni çok seviyorum."





