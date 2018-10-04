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"Seks şantajı" davasında flaş gelişme!

FRANSA HABERLERİ  | 04.10.2018 19:16 | Son Güncelleme

Paris Temyiz Mahkemesi, Karim Benzema ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena arasındaki "seks şantajı" davası için 8 Kasım tarihinde son kararın verileceğini belirtti.

"Seks şantajı" davasında flaş gelişme!

Fransa milli takımındaki arkadaşı Mathieu Valbuena'nın özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir video ile şantaj yaptığı ve 150 bin Euro istediği öne sürülen Benzema için 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. Bu olaydan sonra Benzema ile Valbuena'nın arası açılmış ve Benzema, olayın ardından Euro 2016 kadrosuna alınmamıştı.

''BENZEMA BAŞINDAN BERİ MASUM''
Karim Benzema'nın zanlı, Valbueana'nın ise mağdur olarak yer aldığı seks kasedi davasında son kararın 8 Kasım'da verileceği açıklandı. Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier, Fransız basınına yaptığı açıklamada ''Başından beri Benzema masum. Soruşturmanın da böyle sonuçlanacağını umuyoruz'' sözlerini kullandı.

VALBUENA CEPHESİ: ''GEREKENLER YAPILDI''
Valbuena'nın avukatı Paul-Albert Iweins ise ''Polisler, olayı çok güzel işledi. Bir şantaj davasında yapılması gerekenlerin hepsi yapıldı'' dedi.

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karim benzema Paris Temyiz Mahkemesi

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