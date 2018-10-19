Karim Benzema'ya 'adam kaçırma' suçlaması

Real Madrid'in başı beladan kurtulmayan Fransız oyuncusu Karim Benzema'nın adı yine bir skandalla anıldı. Karim Benzema'nın eski menajeri Leo D'Souza, kendisini kaçırma teşebbüsünde bulunduğunu belirterek Fransız oyuncudan şikayetçi oldu.

Leo D'Souza, Paris Saint-Germain Lyon maçı sonrasında bir grubun kendisini kaçırmaya çalıştığını belirterek, Karim Benzema'nın akrabaları olduğu suçlamasında bulundu. Benzema'nın bir alacak sorunu nedeniyle Leo D'Souza ile problem yaşadığı ve aralarının açılmış olduğu belirtildi. Fransa polisi, konuyla ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı. (SPORX)

