Karim Benzema'ya 'adam kaçırma' suçlaması

Real Madrid'in başı beladan kurtulmayan Fransız oyuncusu Karim Benzema'nın adı yine bir skandalla anıldı. Karim Benzema'nın eski menajeri Leo D'Souza, kendisini kaçırma teşebbüsünde bulunduğunu belirterek Fransız oyuncudan şikayetçi oldu.
Leo D'Souza, Paris Saint-Germain Lyon maçı sonrasında bir grubun kendisini kaçırmaya çalıştığını belirterek, Karim Benzema'nın akrabaları olduğu suçlamasında bulundu. Benzema'nın bir alacak sorunu nedeniyle Leo D'Souza ile problem yaşadığı ve aralarının açılmış olduğu belirtildi. Fransa polisi, konuyla ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı. (SPORX)
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark
Selahattin Kınalı'dan Frey'in sözleri üzerine Fenerbahçelileri çıldırtan yorum: "At yalanı... inananı"
Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Diego Souza: Vagner Love, kampta kadınla yakalandığı için kadro dışı kaldı
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum