Karın ağrısını böbrek taşı zannetti, aort anevrizması çıktı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uşak'ta yaşayan emekli edebiyat öğretmeni ve yazar Ersin, karın ağrısı şikayetini böbrek taşı zannederek hastaneye gitti. Burada şikayetinin aort anevrizması olduğunu öğrenen Ersin, hemen tedavi olmaya karar verdi.

Hastanın tetkikleri sonrasında anevrizmasını, EVAR yöntemiyle tedavi etmeye karar verdiklerini kaydeden Boztosun, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaya kalp anjiyografisi yaptığımızda ise ana damarının tıkalı olduğunu tespit ettik. Ana damar tıkalı olduğu için de EVAR'dan önce ana damara stent taktık. Normalde tek başına EVAR işlemi yapıldıktan sonra hastayı 1-2 gün içinde taburcu ederdik. Ama burada 2 farklı işlem yapıldığı için 4 gün sonra taburcu ettik. Anjiyo ile önce ana damara stent taktık sonra karnındaki 6,2 santimetre genişleyen sessiz bomba aort anevrizmasını, açık cerrahi yapılmadan ameliyatsız bir şekilde EVAR yöntemiyle onardık. Ayrıca bunları yaparken hastamızın böbrek değerlerine zarar vermemeye dikkat edildi."

- "Sessiz seyreden bir hastalık"

Prof. Dr. Boztosun, vücutta bazen hiçbir belirti vermeyen, anevrizma denilen, aort damarının genişlemesi ve yırtılmasıyla karşılaşabildiklerine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sigara içenlerde, 65 yaş üstü erkeklerde, kolestrol, hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalarında aort anevrizmasının görülme ihtimali daha yüksek. Bu sessiz seyreden bir hastalık. Ayrıca anevrizmaya yatkın kişilerin spor yaparken ağır hareketlerden kaçınması ve herkesin uyması gerektiği gibi dengeli beslenme ve uyku düzeni gerekiyor. Bulgular görüldüğünde ise hiç beklemeden acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemleri hastanın tıbbi geçmişine ve yaşına göre açık cerrahi veya kapalı yöntemle gerçekleştiriliyor."