Karıncaincitmez nasıl yazılır? Karıncaincitmez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer alan yazım kuralları kapsamında bazı birleşik kelimeler bitişik olarak bazıları ise ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kurallara dikkat edilmediği takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda tereddüt yaşanan sözcükler arasında “karıncaincitmez” kelimesi de yer alır. TDK tarafından düzenlenen imla kurallarına TDK'nin resmi internet sitesinden ulaşabilmek mümkündür. Karıncaincitmez gibi sözcüklerin doğru yazılışı konusunda tereddüt yaşayan kişiler kolaylıkla doğru yazım şekillerine ulaşabilmektedir.

Karıncaincitmez nasıl yazılır?

Günlük ve profesyonel hayatta sıkça yazım hataları yapılıyor. Özellikle karıncaincitmez gibi sıkça kullanılan kelimelerin yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer aldığı görülüyor. İmla kuralları konusunda titiz kişiler bu konuda yayımlanan TDK kılavuzlarına bakıyor. Pek çok kişi ise birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda tereddüte düşüyor. Karıncaincitmez doğru yazılışı bitişik olması gereken bir kelimedir.

Karıncaincitmez ayrı mı yazılır?

İyi yürekli, merhametli ve nazik olan insanları tanıtmak için söylenen karıncaincitmez kelimesi, birleşik yazılması gereken bir sözcük olarak olarak bilinir. Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzlarına bakıldığında bu sözcüğün “karıncaincitmez” biçiminde ele alındığı görülebilir. Buna göre karıncaincitmez bitişik yazılmalıdır. Aksi halde imla hatası yapılmış olur ve kelime anlamı bozulabilir. Bu bağlamda "Karıncaincitmez bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" diyebiliriz. Karıncaincitmez TDK tarafından yayımlanmış kurallara göre birleşik yazılması gereken bir sözcüktür. Karıncaincitmez yazımı aşağıdaki gibidir:



