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  4. Karısını bıçaklayan Afgan sanık ile ona engel olmak isteyen genç yargılanacak

Karısını bıçaklayan Afgan sanık ile ona engel olmak isteyen genç yargılanacak

14.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede eşini ve kızını bıçaklayan tutuklu sanığın 22 yıl, onu engellemek isterken bıçakla yaralayan gencin ise 4 yıl hapsi isteniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan genç hakkında dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şubat ayındaki olayla ilgili tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62) ve tutuksuz sanık Tolgahan Daşkıran (19) hakkında hazırlanarak sunulan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Ahmadi'nin ekmek bıçağıyla eşi Shahnaz Nazari'yi (47) "öldürme kastı" ile hareket ederek bıçaklamaya başladığı, kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) ise kendisini engellemeye çalıştığı için aynı bıçakla saldırıp kolundan yaraladığı belirtildi.

Shahnaz Nazari, iddianamede yer alan ifadesinde şunları kaydetti:

"Kızımız Nasimgül'ün evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinimle kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elindeki bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim."

Nasimgül Ahmadi ise babası tarafından omuzundan bıçakla yaralandığını ancak şikayetçi olmadığını belirtti.

Tramvaydan indiklerinde karşılaştıkları babasının, annesini bıçaklamaya başladığını öne süren Ahmadi, "Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Yıllardır ailevi problemlerimiz var. Olay sırasında annem kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darbetmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin eşine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, kızı ve araya giren Hüseyin Şahin'i yaralamasından 2 yıla kadar olmak üzere 22 yıla kadar hapisle, sanığı engellemeye çalışırken bıçaklayan Tolgahan Daşkıran'ın ise suçu "meşru savunma" kapsamında değerlendirilerek 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarında dava açılan sanıklar, 18 Mayıs'taki ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

- Olay

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi ile araya giren Hüseyin Şahin'i bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran ise Abdulkadir Ahmadi'yi engellemeye çalışırken bıçaklamıştı.

Gözaltına alınan Tolgahan Daşkıran çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, daha sonra tahliyi edilmişti.

Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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