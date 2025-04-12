Karısını boğarak öldüren adam cesediyle bakın nereye gitmiş! Duyanlar şaşkınlık yaşadı

47 yaşındaki Jorge Mares Raygoza, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir motelde karısı Coral Llamas Sifuentes'i boğarak öldürdü. 45 yaşındaki eşi Coral Llamas Sifuentes'i öldüren katil eş tutuklandı.

Mahkemede Raygoza'nın Sifuentes'in iki yıldır bir ilişkisi olduğunu öğrendiğini üç gün sonra eve döndüğünde karısıyle yüzleştiği belirtildi. Mahkeme, yüzleşme sırasında Sifuentes'i yaklaşık 30 dakika boğduğunu iddia etti.

ARKA KOLTUĞA KOYUP İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTMİŞ!

Karısını boğarak öldüren Raygoza'nın daha sonra cesedini giydirip arabanın arka koltuğuna yerleştirdiği iddia edildi. Ardından da katil eşin iş görüşmesine gittiği ortaya çıktı. Ölümü araştıran memurlar, Raygoza'nın ABD-Meksika sınırından komşu şehir Juarez'e gittiğini ortaya çıkardı.