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Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor

ALMANYA HABERLERİ  | 25.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ve siyah beyazlı kulüpten ayrılan Alman kaleci Loris Karius'un Hertha Berlin'e imza atmak üzere olduğu öğrenildi.

Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor

Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ve sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Alman file bekçisi Loris Karius'un kariyerine ülkesinde devam edeceği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Karius'un ülkesinde oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.67

67 MAÇTA 95 GOL YEDİ

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

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