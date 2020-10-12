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Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, yeni mesleğiyle herkese ters köşe yaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.10.2020 19:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın kalesini koruyan Alman futbolcu Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, 'Love Island'ın benzeri olan programda sunuculuk yapacak.

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, yeni mesleğiyle herkese ters köşe yaptı

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi her daim başaran Beşiktaş'ın eski 'yenge'si Sophia Thomalla, aldığı son kararla sevenlerini şaşırttı.Karius ile bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkileriyle sık sık gündeme gelen model, moda çekimlerinden sonra da şimdi televizyon şovuna hazırlanıyor.

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İngiltere ve civar ülkelerde büyük bir beğeni ile takip edilen reality şov 'Love Island'ın muadili niteliğindeki programla anlaşan Sophia Thomalla, sevenlerini şaşırttı.Karius ile birlikte olmasına rağmen kadın ve erkeklerin birbirlerini puanlayıp vakit geçirdiği bir program ile anlaşan Thomalla'nın bu kararından sonra ünlü futbolcu ile ayrıldığı dedikoduları ortaya çıktı.

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İlişkisini noktalamadan erkeklerle randevu gerçekleştireceği bir programa katılması eleştirilen güzelle ilgili gerçek bugün ortaya çıktı.Çekimleri Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan programda yarışmacı olarak değil sunucu olarak katılacağı açıklanan Sophia Thomalla, kısa süre içinde komşu ülkeye gelerek ilk sunuculuk deneyimi için kamera karşısına geçecek.

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Karius Beşiktaş'ta mücadele ederken yaşantısının çoğunu ülkesinde geçiren ve ara sıra İstanbul'a gelen Sophia Thomalla, ünlü futbolcunun ülkesinde takım bulmasının ardından aylar sürecek program için yine sevgilisinden ayrı kalacak.

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