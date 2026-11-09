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Gabriel Sara, Arda Güler'in yanına yapıştı! Avrupa'da zirvedeler

Sarı-kırmızılı forma altında zaman zaman eleştirilse de sahada ortaya koyduğu istatistiklerle adından söz ettiren Gabriel Sara, Avrupa sahnesinde zirveyi zorluyor. Bu sezon yaptığı 35 şut pasıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha, 10 büyük lig arasında milli yıldızımız Arda Güler'in ardından ikinci sırada yer alarak kalitesini kanıtladı.

Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gabriel Sara, Arda Güler'in yanına yapıştı! Avrupa'da zirvedeler
Emre Şen

Galatasaray'ın orta saha kurgusundaki en kritik figürlerden biri olan Gabriel Sara, skora direkt katkısının yanı sıra hazırladığı gol pozisyonlarıyla da Avrupa futbolunun dikkatini çekiyor. Sezon başından bu yana sergilediği performansla sarı-kırmızılıların hücum motoru haline gelen Brezilyalı futbolcu, ortaya koyduğu pas istatistiğiyle adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

ARDA GÜLER'İN ARDINDAN AVRUPA İKİNCİSİ

Gabriel Sara, Arda Güler in yanına yapıştı! Avrupa da zirvedeler 1

Opta verilerine ve lig analizlerine göre Gabriel Sara, bu sezon gerçekleştirdiği 35 şut pasıyla Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında muazzam bir başarıya imza attı. Bu alanda zirvede yer alan milli gururumuz Arda Güler'i yakından takip eden Sara, ikinci sırada yer alarak hücumdaki üretkenliğini tescilledi. Takım arkadaşlarını sıklıkla gol pozisyonlarıyla buluşturan yıldız oyuncu, oyun görüşü ve pas kalitesiyle Galatasaray'ın hücumdaki kreatif gücünü sırtlıyor.

GALATASARAY'DA "YÜZLER" KULÜBÜNE GİRDİ

Gabriel Sara, Arda Güler in yanına yapıştı! Avrupa da zirvedeler 2

Öte yandan sarı-kırmızılı formayla istikrarlı grafiğini sürdüren Gabriel Sara, kulüp kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 100 maç barajını aşan Brezilyalı futbolcuya, Amedspor karşılaşması öncesinde kulüp tarafından plaket takdim edildi.

Maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Sara, "100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı camiaya olan bağlılığını vurguladı. Amedspor mücadelesindeki hücum zenginliğine de değinen başarılı orta saha, "Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz" diyerek şampiyonluk iddiasını yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler galatasaray Gabriel Sara
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