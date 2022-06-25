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  4. Kariyeri bitti gibi! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Kariyeri bitti gibi! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

25.06.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauricio Lemos, Fenerbahçe'nin Shkupi ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Gösterdiği kötü performansla Jorge Jesus tarafından beğenilmeyen tecrübeli oyuncu bugün oynanan hazırlık maçında da kötü performans gösterince Jorge Jesus daha fazla dayanamadı. Maçın 25. dakikasında Lemos'u oyundan alan Portekizli çalıştırıcı, yıldız ismin biletini kesti.

Kariyeri bitti gibi! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Mauiricio Lemos, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus önderliğinde Shkupi ile berabere kalmasının ardından sosyal medyada trend topic olmuştu. Uruguaylı savunmacının maç içindeki vasat oyunu başta olmak üzere, birçok hamlesi beraberliğin sebebi olarak gösterilmişti. Bugün oynanan hazırlık maçında da iyi bir performans ortaya koyamayan Lemos'un Fenerbahçe kariyeri neredeyse bitti.

25. DAKİKADA OYUNDAN ALDI

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Fenerbahçe'nin Tirana ile oynadığı hazırlık maçında Lemos'un maç başından beri performansını beğenmeyen Jorge Jesus, 25. dakikada Uruguaylı oyuncuyu oyundan aldı.

FENERBAHÇE MAÇI 4-0 KAZANDI

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Fenerbahçe karşılaşmaya Ertuğrul; Lemos, Serdar Aziz, Novak, Osayi; Gustavo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Mert Hakan; Berisha 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9'da Mergim Berisha, 53'te Filip Novak, 84'te Dimitris Pelkas ve 88'de Mbwana Samatta attı.

Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Lincoln Henrique, 2. maçında da iyi performansı ile dikakt çekti. Lincoln, Fenerbahçe'deki 2. maçının sonunda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mauricio Lemos
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