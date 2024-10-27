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  4. Kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakmıştı! Alp Kırşan'dan bomba sözler: Başka bir sunucu görürsem Acun abi'yi vallahi vururum

Kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakmıştı! Alp Kırşan'dan bomba sözler: Başka bir sunucu görürsem Acun abi'yi vallahi vururum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 13:05
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Survivor'da uzun yıllar sunuculuk yaptıktan sonra kariyerinin zirvesinde programı bırakma kararı alan Alp Kırşan İstanbul'u da terk etmişti. Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Kırşan'ın açıklamaları dikkat çekti. Acun Ilıcalı yorumu ise güldürdü.

Kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakmıştı! Alp Kırşan'dan bomba sözler: Başka bir sunucu görürsem Acun abi'yi vallahi vururum

2012-2016 yılları arasında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasında sonra ise 5 yıl boyunca Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan ani bir kararla her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

Yoğun geçen yılların ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşen Alp Kırşan kariyerinin zirvesinde ailesini tercih etti ve doğayla iç içe bir hayat yaşamaya başladı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ve ailesine odaklanan Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu’nun sorularına içtenlikle yanıt verdi.

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"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZDİ"

“Evlendikten sonra bir seçim yapmak zorundaydım; ya ailemi ya da televizyonu seçecektim" diyen başarılı sunucu "Bu şekilde devam edemezdi, çünkü bir yurt dışı projesine gidiyorum, 6 ay boyunca yokum. Çocuk olsam, babamdan 6 ay ayrı kalmak istemezdim. O yüzden ailemi seçtim ve televizyonu bırakıp proje bazlı işler yapmaya başladım,” dedi.

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Alp Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye programının hayatında çok özel bir yeri olduğunu da vurguladı. Alp Kırşan konuşmasında “Bir gün Acun abi Yetenek Sizsiniz’i tekrar yapmaya karar verirse ve backstage’de başka bir sunucu görürsem, vallahi onu vururum. Yetenek Sizsiniz benim bebeğim gibi, yolunu asla başkasına vermem. Acun abi de bunu biliyor,” dedi.

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Alp Kırşan
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