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Yörük Kızı için geri sayım! Bir isim daha kadroya girdi

“Yörük Kızı” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç kuşağın gözde isimlerinden Ecem Çalhan katıldı.

Yörük Kızı için geri sayım! Bir isim daha kadroya girdi
Öznur Yaslı İkier

“Yörük Kızı” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç kuşağın gözde bir oyuncusu daha katıldı.

Yörük Kızı için geri sayım! Bir isim daha kadroya girdi 1

Son olarak “Zeytin Çiçekleri” dizisinde başrol oynayan Ecem Çalhan “Yörük Kızı” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Yörük Kızı için geri sayım! Bir isim daha kadroya girdi 2

NERGİS’E HAYAT VERECEK

Ecem Çalhan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül’ün yazdığı diğer ismi “Güneş’li Günler” olan dizide avukat Nergis’e hayat verecek. Nergis, hayatının en büyük kırılma noktasını Ferhat’la (Genco Özak) tanıştıktan sonra yaşayacak.

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