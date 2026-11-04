Yörük Kızı için geri sayım! Bir isim daha kadroya girdi

“Yörük Kızı” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç kuşağın gözde bir oyuncusu daha katıldı.

Son olarak “Zeytin Çiçekleri” dizisinde başrol oynayan Ecem Çalhan “Yörük Kızı” dizisiyle anlaşmaya vardı.

NERGİS’E HAYAT VERECEK

Ecem Çalhan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül’ün yazdığı diğer ismi “Güneş’li Günler” olan dizide avukat Nergis’e hayat verecek. Nergis, hayatının en büyük kırılma noktasını Ferhat’la (Genco Özak) tanıştıktan sonra yaşayacak.