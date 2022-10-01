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Karkamış'ta kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına yönelik soruşturma

01.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karkamış Kaymakamlığı: - "Bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, bazı kedilerin patilerinin kesildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Karkamış Kaymakamlığı yazılı açıklamasında, sosyal medya ve basında 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bahse konu olayın gerçekliği ve çeşitli yönleriyle ile ilgili emniyetimiz ve belediyemiz tarafından araştırmalar derinlemesine, çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler kaymakamlığımızca ve adli merciler tarafından yakinen takip edilmektedir."

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