Karkamış'ta kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına yönelik soruşturma

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, bazı kedilerin patilerinin kesildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Karkamış Kaymakamlığı yazılı açıklamasında, sosyal medya ve basında 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bahse konu olayın gerçekliği ve çeşitli yönleriyle ile ilgili emniyetimiz ve belediyemiz tarafından araştırmalar derinlemesine, çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler kaymakamlığımızca ve adli merciler tarafından yakinen takip edilmektedir."

