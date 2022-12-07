YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Karkamış’ta terör saldırısının izleri siliniyor

Karkamış’ta terör saldırısının izleri siliniyor

07.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Karkamış ilçesine 16 gün önce düzenlenen roketli terör saldırısının izleri siliniyor.

Karkamış’ta terör saldırısının izleri siliniyor

Karkamış’ta boş bir araziye saplanan patlamış roket, iş makinesi yardımıyla topraktan çıkartıldı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 21 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Bir okul, 2 ev ve tırın hasar gördüğü saldırının ardından kentte terörün izleri tek tek siliniyor. Son olarak Hititler Bulvarı Etiler Mahallesi Kaplan Sokak’taki boş araziye düşen patlamış roket, geniş güvenlik tedbirleri arasında topraktan çıkarıldı.

Bomba imha uzmanları kontrolünde belediyeye ait bir kepçe yardımıyla çıkartılan roket, detaylı inceleme için bölgeden götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralıGaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralıGaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Yenge katili 1 yıl sonra yakalandıYenge katili 1 yıl sonra yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Karkamış

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:27
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:41
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.