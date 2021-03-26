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Karl-Heinz Feldkamp: G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu

26.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Karl-Heinz Feldkamp, sarı - kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde yaşadıklarını anlattı. Feldkamp, G.Saray'da yönetimin ilk 11'i kendisi yerine kurmak istediğini ifade etti.

Karl-Heinz Feldkamp: G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden 86 yaşındaki Karl-Heinz Feldkamp, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray'daki son deneyiminde yaşadıklarına değindi.

2007-08 sezonunda yönetimin kendisi yerine 11 yapmaya çalışması üzerine ayrıldığını kaydeden Feldkamp, "2007'de, 73 yaşında Galatasaray'a gittim ancak çok formdaydım. Oğlum bana, 'Baba Türkiye'de iyi bir tedavi görürsen sakın oradan ayrılma' dedi. 29. hafta sonunda bıraktım. Hastalığım nedeniyle bıraktığımı söylediler ama öyle değildi. Yönetim benim yerime 11 kurmaya çalışıyordu. Ben de, 'Bir daha olursa, buradan çeker giderim' dedim ve bu dediğimi de yaptım. Sonra Galatasaray şampiyon oldu ancak ayrıldığımda çok iyiydiler." ifadelerini kullandı.

Danışmanlık görevini de sorumluluğu az olduğu için bıraktığını söyleyen eski teknik adam, "Sezon bittiğinde yerime birini bırakıp birkaç ay daha iletişimde kalmayı planlıyordum. 2008 sonunda Marbella'ya geri dönebilirdim, eşimle böyle anlaşmıştım. Sonra Galatasaray'da tekrar danışmanlık rolüm oldu ancak dışarıda aktif olmak ve sorumluluğun olmaması bana göre değil." dedi.

2007-08 sezonuna Feldkamp ile başlayan Galatasaray'da Alman hoca sezonun bitimine 6 hafta kala istifa etmiş ve sarı-kırmızılılar sonrasında 6'da 6 yaparak şampiyonluğa ulaşmıştı.


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Buda güzel dalga he, takımı karıştırmak adına herkes herseyi yapıyor taraftar sabırla izliyor, akıllı olun bence...
Bizim Erol Bulut bakalım kaç yıl sonra konuşacak?

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