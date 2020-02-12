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Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı çeken hastayı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Balkaya köyü Tokluca mezrasında yaşayan Seniha Güneş (45) solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı bulunan hasta, yaklaşık 500 metre sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Güneş, Sincik Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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112 Acil Sağlık Adıyaman Hasta sedye Sincik

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