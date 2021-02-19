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  4. Karla mücadelede vatandaştan gelen her talep sonuca ulaştı

Karla mücadelede vatandaştan gelen her talep sonuca ulaştı

19.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Bilecik Belediyesi karla mücadele ekibi, kar yağışının etkili olduğu iki gün boyunca vatandaşlardan gelen 127 talebi en kısa zamanda çözüme kavuşturdu.Geçtiğimiz hafta itibariyle etkisini sürdüren kar yağışının olumsuz etkileri, Bilecik Belediyesi karla mücadele ekibinin çalışmaları ile en aza indirildi.

Bilecik Belediyesi karla mücadele ekibi, kar yağışının etkili olduğu iki gün boyunca vatandaşlardan gelen 127 talebi en kısa zamanda çözüme kavuşturdu.
Geçtiğimiz hafta itibariyle etkisini sürdüren kar yağışının olumsuz etkileri, Bilecik Belediyesi karla mücadele ekibinin çalışmaları ile en aza indirildi. Bilecik Belediyesi güzel masa birimi, fen işleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüklerine kayıtlarına göre vatandaşlardan gelen 127 talep çözüme kavuştu.

Ana arterler en kısa zamanda ulaşıma açıldı
Konu hakkında belediyeden yapılan açıklamada, "Yağışın etkili olduğu ilk günden itibaren ana arterlerin açıldığı çalışmalar kapsamında ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürdü.Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın buz ve dona karşı mağduriyet yaşamamaları amacıyla belirli saatler dahilinde solüsyon çalışmalarını da yerine getirerek oluşabilecek olumsuzlukları azalttı" denildi.

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