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"Karlar diyarı"nın yeşeren meralarında hayvanlar otlamaya başladı

KARS HABERLERİ  | 03.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

"Karlar diyarı"nın yeşeren meralarında hayvanlar otlamaya başladı

Türkiye'de en uzun kış mevsiminin sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle yeşeren meralarda büyük ve küçükbaş hayvanlar otlamaya başladı.

Havaların ısınmasıyla kar sularıyla beslenip yeşilin her tonuna bürünen meralar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleriyle şenlendi.

Bölgede hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta çobanlar, uzun süre ahırda kalan hayvanları meralara çıkardı.

Iğdır'dan Sarıkamış'a gelerek çobanlık yapan İzzet Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karların erimesiyle hayvanları meralarda otlatmaya başladıklarını söyledi.

Karakuş, Sarıkamış'ta bir köyün hayvan sürülerine çobanlık yaptığını belirterek, "Bu devirde çalışmayana ekmek yok. Biz de bu işi yapmaya karar verdik. Karların erimesi havaların güzel olmasıyla hayvanları dışarı çıkardık. Meralarda otlatıyoruz." dedi.

Çoban Samet Avcı da kışın uzun sürmesi ve havanın soğuk olması nedeniyle hayvanların otlaklarla yeni buluştuğunu ifade ederek, hayvanları yeşeren bölgelerde otlatmaya çalıştıklarını aktardı.

Zaman zaman soğuyan havaya rağmen hayvanları otlatan çobanlar, üşüdüklerinde yaktıkları ateşin çevresinde ısınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Kars mera Sarıkamış

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