YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Karlı arazide safari yapan "off-road" tutkunları yaban hayatını da unutmuyor

Karlı arazide safari yapan "off-road" tutkunları yaban hayatını da unutmuyor

25.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da farklı iş gruplarından insanların bir araya gelerek 6 yıl önce kurduğu Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, doğadaki yaban hayvanlarını besledikten sonra araçlarının arkasına halatla bağladıkları otomobil lastiği üzerine çıkarak "lastik raftingi" yapıyor - Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş: - "Yaban hayvanlarına yem bırakma sosyal sorumluluğunu aynı zamanda eğlenceli hale de getiriyoruz"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'daki Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karlı arazilerde yaptıkları maceralı gezintilerinin yanında, soğuk havadan etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatını da ihmal etmiyor.

Kentte farklı iş gruplarından insanların bir araya gelerek 6 yıl önce kurduğu kulüp, adrenalin dolu etkinliklerinin yanında çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Haftanın belirli günlerinde arazi araçlarıyla doğaya çıkan ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan off road tutkunları, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki yaban hayatı için kırsala et, ekmek ve yem bırakıyor.

Off road tutkunları, bu duyarlı çalışmalarının ardından kar üzerinde safarilerle farklı heyecanlar yaşıyor. Araçlarının arkasına halatla bağladıkları otomobil lastikleri üzerine çıkarak "lastik raftingi" yapan macera tutkunlarının etkinlikleri renkli geçiyor.

- Sosyal sorumluluklarını eğlenceli hale getiriyorlar

Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır ekip üyeleriyle yemleme faaliyetini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl da Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yaban hayvanlarına yem verdiklerini ifade eden Toptaş, etkili kar yağışı nedeniyle hayvanların dağlarda beslenemeyip şehir merkezlerine ve yollara inmek zorunda kaldığına işaret etti.

Bu şekilde bir yandan gezinti yaparken bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini aktaran Toptaş, şöyle konuştu:

"Yaban hayvanlarına yem bırakma sosyal sorumluluğunu aynı zamanda eğlenceli hale de getiriyoruz. Özellikle trafiğe kapalı alanlarda kış aylarının vazgeçilmeyen ve lastik raftingi yapıyoruz. Bunun yanında kar üstünde off road ve safari yapıyoruz. Bizler doğa için varız doğa da bizim için var. Biz ne kadar doğadaki hayvanları beslersek, o hayvanlar da doğada o kadar rahat olacak. Lütfen bulunduğumuz alanlarda sadece doğada değil sokaktaki hayvanlarımızı da lütfen besleyelim. Bir ufak ekmek bile onların karnını doyuracaktır."

- Doğaya her hafta düzenli yem bırakıyorlar

Kulüp üyelerinden Özkan Bayram ise her hafta doğaya çıkarak yaban hayvanlarını beslediklerini anlattı.

Kent merkezindeki sokak hayvanlarını da unutmadıklarını dile getiren Bayram, "Hayvanları besleme işini yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Bugüne kadar tonlarca et, ekmek ve yemi doğaya bıraktık. Doğa ne kadar güzel olursa, yaşam da o kadar güzel olur. Bunun farkındayız. Tabii dağa çıktığımız zaman da bunu eğlenceli hale de getiriyoruz." dedi.

Ailesiyle etkinliğe katılan Arzu Kaber Savaş da her zaman ekip üyeleriyle doğaya çıkıp yaban hayatına sahip çıkmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çocuklara da hayvanlara sahip çıkma bilincini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Savaş, şu soğuk kış günlerinde doğa aç kalan hayvanları beslemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:32
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Seker Eczanesi
Palandoken
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Su Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Murat Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Erzurum'da Türkiye Curling 1. Lig heyecanı

Erzurum'da Türkiye Curling 1. Lig heyecanı

SGK İl Müdürü Durmuş’tan yapılandırma çağrısı

SGK İl Müdürü Durmuş’tan yapılandırma çağrısı

Pasinler’de spor tesisleri pandemi sonrasına hazır

Pasinler’de spor tesisleri pandemi sonrasına hazır

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü

Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.