Karlı arazide safari yapan "off-road" tutkunları yaban hayatını da unutmuyor

Bu yıl da Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yaban hayvanlarına yem verdiklerini ifade eden Toptaş, etkili kar yağışı nedeniyle hayvanların dağlarda beslenemeyip şehir merkezlerine ve yollara inmek zorunda kaldığına işaret etti.

Bu şekilde bir yandan gezinti yaparken bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini aktaran Toptaş, şöyle konuştu:

"Yaban hayvanlarına yem bırakma sosyal sorumluluğunu aynı zamanda eğlenceli hale de getiriyoruz. Özellikle trafiğe kapalı alanlarda kış aylarının vazgeçilmeyen ve lastik raftingi yapıyoruz. Bunun yanında kar üstünde off road ve safari yapıyoruz. Bizler doğa için varız doğa da bizim için var. Biz ne kadar doğadaki hayvanları beslersek, o hayvanlar da doğada o kadar rahat olacak. Lütfen bulunduğumuz alanlarda sadece doğada değil sokaktaki hayvanlarımızı da lütfen besleyelim. Bir ufak ekmek bile onların karnını doyuracaktır."

- Doğaya her hafta düzenli yem bırakıyorlar

Kulüp üyelerinden Özkan Bayram ise her hafta doğaya çıkarak yaban hayvanlarını beslediklerini anlattı.