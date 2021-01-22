YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

22.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde CoronaVac aşısı yaptı

İl Sağlık Müdürlüğünce 30'u doktor 90 kişilik personelden oluşturulan ekip, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü kişileri koronavirüse karşı aşıladı.

Bu kapsamda Bitlis'in merkeze bağlı Narlıdere ve Yeşilsırt köylerine giden ekipler, burada yaşayan 85 yaş ve üstü 6 vatandaşın aşısını yaptı.

Aşı ekibinde görevli Dr. Mahmut Dalga, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara ilk etapta telefonla ulaştıklarını söyledi.

Oluşturulan ekiplerin sabahın erken saatlerinde sahaya çıktığını anlatan Dalga, şöyle konuştu:

"Ekiple çıktığımız güzergahtaki aşıların tümünü yapmaya çalışıyoruz. Bu artık iş değil, gönüllülük esası oluyor. Doktor, hemşire ve tıbbi sekreterle yollara çıkıyoruz. Sadece kendi işimizi yapmıyoruz. Yeri geliyor kara saplanan arabayı itiyoruz. 30 kiloluk acil durum çantasını sırtımıza alıp kilometrelerce yürüyoruz. Çoğu zaman köy yollarında kalıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki salgını bitirecek olan aşılamadır. Bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza güvensinler. Sırasına göre aşılarını yapsınlar. Tez zamanda bu salgını bitirelim."

Aşı yapılan 91 yaşındaki Nebi Karaman da aşı ekibine teşekkür ederek, "Allah devletimizi kabul ve var etsin. Bana aşı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Devletimiz şu anda olduğum aşıyı Çin'den getirdi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:28
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Toprak Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
L. Hekim Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Bitlis’te kapalı 214 köy yolundan 124’ü ulaşıma açıldı

Bitlis’te kapalı 214 köy yolundan 124’ü ulaşıma açıldı

Bitlis'teki köy yollarında 9 bin kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü

Bitlis'teki köy yollarında 9 bin kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü

Doğum sancıları çeken hastanın imdadına ekipler yetişti

Doğum sancıları çeken hastanın imdadına ekipler yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.