YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Karlı yolları verilen mücadele Akmeşe’yi elektriğe kavuşturdu

Karlı yolları verilen mücadele Akmeşe’yi elektriğe kavuşturdu

18.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi ekipleri karlı yolları açarak, Akmeşe’de yaşanan elektrik kesintisinin sorunu için bölgeye gitmeye çalışan ekiplerin ulaşımını kolaylaştırdı.Yoğun kar nedeniyle yolların açık kalması için gece gündüz mesai yapan İzmit Belediyesi ekipleri, Akmeşe’de yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerini bölgeye ulaştırmak ve mağduriyeti önlemek amacıyla yollarda büyük mücadele verdi.

İzmit Belediyesi ekipleri karlı yolları açarak, Akmeşe’de yaşanan elektrik kesintisinin sorunu için bölgeye gitmeye çalışan ekiplerin ulaşımını kolaylaştırdı.
Yoğun kar nedeniyle yolların açık kalması için gece gündüz mesai yapan İzmit Belediyesi ekipleri, Akmeşe’de yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerini bölgeye ulaştırmak ve mağduriyeti önlemek amacıyla yollarda büyük mücadele verdi. İzmit Belediyesi sorumluluk alanında olmasa bile tüm ana arterlerde, ara sokaklar ile caddelerde ve tüm köylerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, farklı kurumların işlerini kolaylaştırmak adına da büyük emek veriyor. Bu kapsamda elektriği kesilen köylere ekiplerinin ulaşması için İzmit Belediyesi ekipleri, yollarda yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla büyük destek verdi. Çalışmanın ardından Akmeşe’ye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma ile bölgeye yeniden elektrik ulaşmasını sağladı.
Kar muhalefeti nedeniyle yolların kapanmaması için özveriyle çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ile Recepköy, Balören, Karaabdülbaki, Sapakpınar, Gülbahçe Kadriye, Düğmeciler, Emirhan, Kozluca, Orhaniye, Çubuklu Osmaniye, Akmeşe, Gedikli, Zeytinburnu, Bayraktar, Bulduk Piroğlu yollarının açılmasını sağladı.
Ekipler ayrıca Akpınar TOKİ, Orhan ve Tüysüzler mahallelerinde de yoğun kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Başkan Yardımcısı Ünal Özmural çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerle beraber kar mesaisi yaptılar. Çalışmaları yerinde inceleyerek Akpınar’da ekiplerle beraber mesai yapan Başkan Hürriyet, "Ekiplerimiz 3 gün 3 gecedir kar mesaisinde. Özellikle kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere merkez ve kırsalda sokak sokak özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Tüm ekiplerimizle tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla görev başındayız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Neşem Eczanesi
Izmit
Anıtpark Eczanesi
Izmit
Atlas Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Ebru Eczanesi
Korfez
Başiskele Eczanesi
Basiskele
Nurece Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

Kocaeli'de bir işletmede kumar oynatan ve oynayan 13 kişiye ceza

Kocaeli'de bir işletmede kumar oynatan ve oynayan 13 kişiye ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi

GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

Çayırova’da karla mücadele sürüyor

Çayırova’da karla mücadele sürüyor

İzmit Belediyesinden binlerce aileye yardım

İzmit Belediyesinden binlerce aileye yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.