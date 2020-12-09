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Karlıova beyaz örtüyle kaplandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 09.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kışı adına yakışır şekilde yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece başlayan kar 10 santimetreyi aştı - Kapanan Karlıova-Yedisu kara yolunda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye genelinde çetin kış koşullarının başladığı yerleşim yerleri arasında 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor. Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, gece başlayan ve aralıksız süren kar dolayısıyla beyaz örtüye büründü. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Karlıova-Yedisu kara yolu, Kaynarpınar köyü mevkisinde tipi ve buzlanma dolayısıyla kapanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sayesinde yol ulaşıma açıldı.

İlçede merkezinde belediye, köy yollarında ise özel idare ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor.

- Yedisu

Öte yandan, Yedisu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar,beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışı, bağlı köylerde de etkili oldu.

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