Karlıova’da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, Karlıova ilçesinde yer yer yarım metreye ulaşmıştı. Kar yağışının ardından çalışmalara başlayan Karlıova Belediyesi, ilçe merkez mahalle ve caddelerde karları temizlemeye devam ediyor. Greyder ve kepçelerle karları belirli bir noktada toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla karları ilçe dışına atıyor. Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktaran Karlıova Belediyesi’nde görevli Metin Bingöl, günde ortalama 40 kamyon karın taşındığını söyledi. Bingöl, “Yaklaşık bir hafta önce yoğun bir kar yağışı vardı. Kar yağışının ardından biz ilçe merkez mahalle ve caddeleri temizlemeye başladık. Bir haftadan beridir karları, kamyonlarla ilçe dışına götürüyoruz. Günde ortalama 40 kamyon kar yükleyip götürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

