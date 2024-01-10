YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Karlıova’da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor

Karlıova’da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor

10.01.2024 10:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, bir haftadır günde ortalama 40 kamyon karı kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Karlıova’da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, Karlıova ilçesinde yer yer yarım metreye ulaşmıştı. Kar yağışının ardından çalışmalara başlayan Karlıova Belediyesi, ilçe merkez mahalle ve caddelerde karları temizlemeye devam ediyor. Greyder ve kepçelerle karları belirli bir noktada toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla karları ilçe dışına atıyor. Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktaran Karlıova Belediyesi’nde görevli Metin Bingöl, günde ortalama 40 kamyon karın taşındığını söyledi. Bingöl, “Yaklaşık bir hafta önce yoğun bir kar yağışı vardı. Kar yağışının ardından biz ilçe merkez mahalle ve caddeleri temizlemeye başladık. Bir haftadan beridir karları, kamyonlarla ilçe dışına götürüyoruz. Günde ortalama 40 kamyon kar yükleyip götürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih ettiMalatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih etti
Çankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale ettiÇankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale etti
Çankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL cezaÇankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL ceza
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:30
Öğle
12:30
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:43

Bingöl Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Karliova eczanesi
Karliova
Duru eczanesi
Genc
Yildiz eczanesi
Solhan
Büyük inali eczanesi
Merkez
Cihangir eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.