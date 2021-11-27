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Karma Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

27.11.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karma Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Karma Judo Milli Takımı, Avrupa Judo Şampiyonası'nda Yunanistan'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkenin katılımıyla Rusya'nın Ufa kentindeki turnuvada kura çekiminde milli takım ilk turda Rusya ile eşleşmişti.

Rusya'yı altın skor müsabakasında 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Gürcistan ile karşılaşacak.

Milli takım şampiyonada şu isimlerle mücadele ediyor:

Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.

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